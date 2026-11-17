Военные РФ нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровске и Харькове

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли удары по электроподстанциям в Днепропетровске и Харькове, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"(Поражена - ИФ) электроподстанция ПС-330 в г. Днепропетровск, осуществляющая распределение электроэнергии для обеспечения функционирование предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в городе Харьков поражена ТЭЦ-5 "Харьковская", обеспечивающая выработку электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий ВПК и военных объектов ВСУ.