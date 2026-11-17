КС постановил, что родитель со сверхдоходами вправе снизить долевые алименты через суд

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Родитель со сверхдоходами вправе добиться снижения доли на алименты детям, в том числе установить их в твердой сумме, постановил Конституционный суд РФ.

Постановление провозглашено во вторник. Поводом к проверке пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ стала жалоба экс-вратаря ФК "Краснодар", футболиста сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемая норма сама по себе не противоречит Основному закону, потому что не мешает суду уменьшить размер доли алиментов или взыскать их в твердой сумме, когда доходы родителя-плательщика столь высоки, что такой автоматический расчет не оправдан нуждами конкретного ребенка.

КС подчеркнул, что норму нельзя толковать буквально, и такой автоматический расчет в долях от сверхдоходов без возможности иного порядка лишает плательщика имущества сверх того, что обусловлено предназначением алиментов. Кроме того, если второй родитель окажется недобросовестным, он может использовать деньги не по назначению, в том числе как "своеобразную кару" при конфликтах бывших супругов.

Как отметил КС, в РФ доходы свыше 200 тыс. рублей в месяц относятся к высоким с повышенной ставкой налогообложения. Соответственно, считает суд, алименты существенно больше этой суммы - во всяком случае, 300 тыс. рублей - следует считать достаточными для ребенка и обеспечивающими баланс интересов всех сторон. При этом законодатель может установить дополнительные критерии для таких дел.

Суд пояснил, что Конституция РФ определяет заботу о детях в качестве равного права и обязанности родителей, однако обжалуемая норма по сути воспроизводит еще советское регулирование, когда благодаря однородному уровню дохода не приходилось в каждом конкретном случае доказывать объем потребностей ребенка. В современных же условиях материальное положение граждан может существенно отличаться, и взыскание алиментов должно это учитывать. Определение же алиментов в твердой сумме в этой связи нацелено на корректировку их размера.

Подчеркивается, что уменьшить размер алиментов через суд возможно при условии, что это не приведет к ущемлению разумных потребностей ребенка, будут учтены среди прочего его возраст, здоровье, возможное лечение, круг интересов, образование, место жительства, необходимость всестороннего развития, притом что сохранение прежнего уровня его обеспечения не может осуществляться без учета иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Суд также сослался на практику других стран, согласно которой алименты не предполагают участия в роскоши родителей, не служат обогащению второго родителя, а даже при очень высоком доходе родителей у потребностей несовершеннолетнего есть пределы.

Дело Сафонова, которому суды отказали в снижении алиментов, подлежит пересмотру.

Как сообщалось, в январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы взыскал с Сафонова после развода алименты на содержание дочери в размере четверти дохода начиная с января 2022 года и до ее совершеннолетия. Как установили суды на тот момент, Сафонов в качестве вратаря "Краснодара" получал порядка 8-12,5 млн рублей в месяц. Сам футболист просил установить алименты в твердой сумме в 300 тыс. рублей соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги. В жалобе указывается также, что с конца 2021 года по 2023 год Сафонов перечислил ей в общей сложности порядка 9 млн рублей, или по 250-500 тыс. рублей в месяц, но это не помешало ей подать в суд. Апелляции футболиста были отклонены.

Сафонов полагает, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов оспариваемая норма не позволяет установить их при постоянном доходе родителя "в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего", что может приводить к необоснованному обогащению второго родителя.

В жалобе также утверждалось, что экс-супруга Сафонова представляла свои расчеты, согласно которым намерена тратить на ребенка не менее 2,5 млн рублей в месяц.