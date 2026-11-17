В Астрахани ограничат движение по Старому мосту через Волгу на время ремонта

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Астрахани отремонтируют Старый автожелезнодорожный мост через Волгу, работы пройдут с 18 ноября по 15 декабря, сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

Предполагается усиление конструкций моста. На время работ схема движения транспорта изменится, но в утренние и вечерние часы пик по будням проезд в обоих направлениях будет осуществляться в привычном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жителей Трусовского района.

В будние дни с 9:30 до 16:30 движение будет открыто только из Трусовского района в сторону центра Астрахани, с 16:30 до 9:30 следующего дня транспорт сможет проезжать в обоих направлениях.

В выходные дни с 9:30 до 16:30 движение будет полностью остановленою С 16:30 до 9:30 следующего дня проезд будет открыт в обоих направлениях.