Минобороны сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" ведут активные наступательные действия, нанесли удары по формированиям украинской армии в ДНР и Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий", - говорится в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, в ходе боёв войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад Нацгвардии и бригады спецназначения в районах населённых пунктов Новопавловка, Криворожье, Сергеевка, Новокриворожье, Софиевка, Святогоровка, Михайловка (ДНР) и Новоподгородное Днепропетровской области.