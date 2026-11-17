Минобороны РФ заявило о контроле над селом Заливное в Запорожской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Заливное в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Заливное Запорожской области", - говорится в сообщении.

По информации министерства, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Подгавриловки, Покровского, Русакова в Днепропетровской области, Одаровки и Сергеевки в Запорожской области.

"ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило российское военное ведомство.

Согласно его данным, подразделения группировки войск "Днепр" в районах Димитрова, Камышевахи и Кирова в Запорожской области нанесли поражение формированиям двух бригад и штурмового полка ВСУ. В результате уничтожены до 20 украинских военнослужащих, а также 20 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.