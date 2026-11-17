Москва не получала официальных сообщений об участии Макрона в переговорах по Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Москва не получала официальных сообщений о возможности участия президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах по украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы официальных никаких сообщений не получали", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы МИД, со стороны Макрона "уже был проявлен переговорный талант". Так он оценил роль французского лидера, в частности, в процессе вокруг Минских соглашений.