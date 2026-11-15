Макрон заявил, что место Украины в НАТО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным, чтобы Украина стала членом НАТО.

"Я убежден, что Украина (...) и НАТО должны будут играть ключевую роль", - написал он в соцсети X, рассуждая о будущей системе европейской безопасности.

По словам Макрона, "место Украины - внутри альянса".

Говоря о возможных контактах европейских стран с Россией, Макрон выразил мнение, что их целью должно быть "объяснение того, каким мы видим послевоенный период. Также нам нужно пояснить, что мы ожидаем от США для обеспечения безопасности Европы в долгосрочной перспективе".

Макрон также призвал продолжать оказывать помощь Киеву.