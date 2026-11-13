Песков связал подключение Европы к переговорам по Украине с готовностью европейцев к этому

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия и президент Владимир Путин открыты к контактам с европейцами, решение об их подключении к переговорам по украинскому урегулированию будет принято после того, как они продемонстрируют реальную готовность способствовать мирному процессу, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно повторяли на различных уровнях, что Путин готов и открыт к любым контактам. Если действительно у европейцев есть кто-то, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание, то, конечно, мы будем разговаривать", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в самое ближайшее время и уже в расширенном формате с участием европейцев.

"После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате", - добавил он.

Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. "Мы, российская сторона, на самых разных уровнях неоднократно это повторяли, и президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами. От этих отношений и от диалога отказались сами европейцы", - отметил он.

Пескова также попросили прокомментировать информацию о том, что Европу на многосторонних переговорах мог бы представить президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час проходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры. Поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить", - ответил он.

Песков также оставил без комментариев вопрос о том, как бы в Кремле отнеслись к кандидатуре заместителя председателя Европейской комиссии Каи Каллас.