В Белгороде к врачам обратился третий пострадавший при взрыве БПЛА

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Белгороде к врачам обратился третий пострадавший при взрыве беспилотника рядом с торговым модулем, сообщил оперштаб региона.

У него акубартотравма, его госпитализируют. Ранее сообщалось, что в городе взрыв сдетонировал о землю, при взрыве один мужчина получил осколочное ранение бедра, второй - осколочное ранение уха.

В селе Протопоповка Шебекинского округа при атаке дрона осколками посекло грузовик. В Шебекине от удара FPV-дрона загорелся автомобиль и разбиты окна частного дома. Второй дрон атаковал техническое здание - повреждены остекление, кровля и фасад.

В поселке Маслова Пристань в результате взрыва FPV-дрона выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта.