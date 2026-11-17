Под Белгородом в результате удара БПЛА по машине погибла женщина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В селе Черемошное Белгородского округа дрон атаковал автомобиль, женщина погибла на месте, ее муж госпитализирован с множественными осколочными ранениями рук, сообщил региональный оперштаб.



В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при взрыве FPV-дрона пробиты крыши частного дома и хозпостройки.

В Шебекине при взрыве дрона повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме. В селе Дмитриевка Шебекинского округа вследствие атаки FPV-дрона загорелся автомобиль, его потушили. В селе Нежеголь дрон нанес повреждения грузовику.

В Валуйском округе в селе Борки от удара дрона выбиты окна частного дома и надворной постройки.