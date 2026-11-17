Минсельхоз считает цены на некоторые виды продовольствия требующими особого внимания

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста цен на продукты питания в РФ в целом остаются ниже общего уровня инфляции, вместе с тем цены на отдельные категории продукции требуют повышенного внимания. Как сообщает Минсельхоз, об этом говорилось на совещании по ценовой ситуации с отдельными видами продовольственных товаров, которое провела глава ведомства Оксана Лут.

В нем приняли участие руководитель ФАС России Максим Шаскольский, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов и представители Минпромторга РФ.

В числе факторов, влияющих на изменение цен, участники совещания назвали рост себестоимости производства, удорожание логистики, ситуацию на внешних рынках и другие. "Для недопущения существенных колебаний Минсельхоз реализует широкий спектр мер регулирования, а также продолжает мониторинг запасов и закупочных цен на продукцию", - говорится в сообщении.

Для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия участники совещания высказались, в частности, за расширение практики прямых долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями.

Как сообщалось, по данным Росстата, за период с 3 по 9 ноября цены на мясо кур и яйца выросли на 1%, ультрапастеризованное молоко и гречневую крупу - на 0,5%, мороженую рыбу (неразделанную), сыры, рис - на 0,4%, свинину, сливочное масло, сметану, творог - на 0,3%, пшеничную муку, ржаной и пшеничный хлеб, пшено и соль - на 0,2%, говядину, черный чай - на 0,1%. В то же время цены на сахар-песок снизились на 0,9%, на маргарин - на 0,1%.