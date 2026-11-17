Товарооборот между РФ и Вьетнамом вырос почти на 13%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рост товарооборота между Россией и Вьетнамом по итогам девяти месяцев текущего года составил 12,8%, а экспорта российской продукции во Вьетнам - 28%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Во вторник в Шэньчжэне (Китай) "на полях" саммита АТЭС состоялась рабочая встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - Чернышенко и первого вице-премьера Вьетнама Фам Зя Тука.

"По итогам девяти месяцев этого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,8%. На 28% вырос экспорт российской продукции во Вьетнам", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Он отметил, что вырос как российский экспорт во Вьетнам, так и вьетнамский в Россию. "Фиксируем рекордный экспорт во Вьетнам комплексных удобрений и свинины. Дополнительно отмечаем рост поставок на вьетнамский рынок черных металлов и калийных удобрений", - сообщил вице-премьер.

Он напомнил, что по итогам 2025 года товарооборот России и Вьетнама вырос на 5,7%.

На встрече также обсуждалось логистическое, энергетическое, научно-образовательное сотрудничество стран, а также взаимодействие в сфере туризма.