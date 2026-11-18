Госдума приняла закон о страховании долгосрочных вкладов на сумму до 2 млн рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 1240316-8 о повышении с 1 января 2027 года до 2 млн рублей лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, а также до 30 млн рублей по счетам эскроу.

Законопроект был внесен в палату в мае.

Возмещение будет выплачиваться в размере 100% суммы таких вкладов в банке, но не более 2 млн рублей в совокупности по двум видам рублевых вкладов физлиц. Первый - вклады на срок более трех лет, по которым при досрочном возврате проценты выплачиваются в размере, не превышающем размера процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования. Второй - вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами и внесенные на срок от одного года до трех лет включительно. Возмещение по таким вкладам будет рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам. Сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Закон также устанавливает предельные базовые ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) отдельно по видам вкладов: для долгосрочных рублевых вкладов - не более 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу и вкладам по договорам жилищных сбережений - не более 0,05%, по вкладам (счетам) в иностранной валюте - не более 0,375%, по прочим рублевым вкладам (счетам) - не более 0,15%. Сейчас закон предусматривает единую базовую ставку не более 0,15%.

Законопроект также увеличивает с 10 млн до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Новые правила о размере возмещения будут применяться к страховым случаям, наступившим после этой даты.