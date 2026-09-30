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Комитет ГД поддержал повышение страхового возмещения по долгосрочным вкладам

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, повышающий до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, а также увеличивающий до 30 млн рублей страховое покрытие по счетам эскроу.

Законопроект внесен правительством в мае.

Документом предусматривается выплата возмещения в размере 100% суммы вкладов, но не более 2 млн рублей, по рублевым вкладам физлиц, включая ИП, адвокатов и нотариусов, при досрочном возврате которых проценты выплачиваются в размере не выше, чем по вкладам до востребования. То же правило распространяется на вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами сроком от одного года до трех лет включительно. Возмещение по таким вкладам будет рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам, то есть дополнительно к ним. Сейчас базовый лимит страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Лимит возмещения по счетам эскроу для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам долевого участия и строительного подряда повышается с 10 млн до 30 млн рублей, при этом по каждому виду счетов эскроу в одном банке возмещение рассчитывается отдельно. Как отмечается в заключении комитета, с 2020 года стоимость жилья существенно выросла и нынешний лимит не покрывает стоимость приобретаемого жилья.

Законопроект также вводит дифференцированные базовые ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов: по долгосрочным вкладам - не выше 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу - не выше 0,05%, по вкладам в иностранной валюте - не выше 0,375%, по прочим рублевым вкладам - не выше 0,15%. Ставка по прочим рублевым вкладам может быть повышена до 0,3%, но не более чем на два расчетных периода в течение 18 месяцев.

По оценке ЦБ, приведенной в заключении, на вклады сроком более трех лет может быть перемещено не более 15% средств на депозитах и не более 10% средств на текущих счетах. Рост страховой ответственности по долгосрочным вкладам составит порядка 0,2 трлн рублей, по счетам эскроу - порядка 0,9 трлн рублей.

Новые нормы будут применяться к страховым случаям, наступившим после вступления закона в силу. Вступление в силу планируется с 1 января 2027 года.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 1 октября.

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