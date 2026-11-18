В Кремле пока не видят у Европы настроя на мирное урегулирование по Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - России хотелось бы понять, настроены ли европейцы на то, чтобы найти формулы для того, чтобы выйти на мирное урегулирование и переговоры по Украине, но пока Москва такого понимания не видит, заявил телеканалу "Звезда" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам было бы сначала хорошо понять, настроены ли они (представители Европы - ИФ) на то, чтобы, ну, наверное, так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать. Может быть, не всегда удачно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, пытаться что-то придумать, какие-то формулы для того, чтобы выйти на мирные переговоры. Пока мы такого понимания не видим", - сказал он.

По его словам, пока в Кремле, "слышали, наоборот, заявления достаточно агрессивные, заявление госпожи Каллас. Мы слышали заявления других представителей из Брюсселя, заявления представителей Великобритании исключительно конфронтационного характера".

"Участие таких людей, может ли помочь поиску мирного урегулирования? Это большой вопрос", - добавил Песков.