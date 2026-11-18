В Берлине считают, что переговоры по Украине без участия Европы не дадут результата

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Германия приветствует предстоящие трехсторонние переговоры между лидерами России, США и Китая на "полях" саммита АТЭС, но считает, что Европа должна играть роль в урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Я считаю, что любые переговоры - это позитивный шаг. Говорю это как человек, занимающийся внешней политикой. Это, безусловно, касается и встречи лидеров трех крупнейших стран мира, поэтому мы, разумеется, приветствуем проведение подобного трехстороннего диалога", - сказал Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в среду в Баку, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от первой встречи президентов КНР, России и США Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа в трехстороннем формате.

Глава МИД ФРГ, слова которого приводит агентство Report, выразил уверенность в том, что диалог о будущем Украины должен вестись между Киевом и Москвой с обязательным европейским участием.

"При этом очевидно, что Европа должна играть решающую роль в урегулировании конфликта и что это урегулирование не может происходить в каком-то третьем месте", - сказал он.

Вадефуль добавил, что переговоры по украинскому вопросу без привлечения Украины и Европы не дадут результата.