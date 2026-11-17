Президент Финляндии надеется на участие европейцев в переговорах по Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду на участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине.

"Надеюсь, европейцы будут вовлечены в предстоящие переговоры с Россией", - сказал он во вторник на встрече с финскими журналистами в Берлине, пишет телерадиовещатель Yle.

По его словам, мирные переговоры по прекращению военных действий на Украине продвинулись и вернулись на правильный путь.

Отвечая на вопрос, к чему будет стремиться Европа на мирных переговорах по Украине, он заявил: "Хорошо, что Европа сейчас едина. Следующий шаг - установить график, как будут развиваться дела далее. Кроме того, Европа должна согласовать собственную повестку дня".

По его словам, в повестку дня Европы на переговорах войдут шесть пунктов: гарантии безопасности, территориальные вопросы, восстановление Украины, меры по укреплению доверия, прекращение огня и европейская безопасность. "Но только президент России Владимир Путин способен принять решение о прекращении войны", - подчеркнул Стубб.

Он отметил, что европейская архитектура безопасности не будет затронута, несмотря на давление со стороны России. "Однако отношения России с ЕС и НАТО можно обсуждать, но только после окончания войны", - считает президент.

Касаясь членства Финляндии в НАТО, он заявил, что "Финляндия останется членом НАТО, членство ни при каких обстоятельствах не будет отозвано, а разговоры об этом не воспринимаются всерьёз".