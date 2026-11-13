Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу выросла на 5%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость новогоднего тура по Золотому кольцу на три дня и две ночи составляет 40 тысяч рублей на человека, на 5% дороже, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Средняя цена новогоднего тура составляет 40 тысяч рублей на человека за 3 дня, 2 ночи. Год назад она составляла 38,5 тысяч, то есть выросла примерно на 5%, что в целом укладывается в инфляцию. В среднем по России за год мы оцениваем рост тарифов в 1-2%. Здесь же цена выросла на 5% - по всей видимости, суммарно за счет подорожавших транспорта, гидов и музеев, тогда как стоимость отелей осталась на уровне прошлого года", - сообщил член правления РСТ, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, спрос на такие поездки в его компании на 30% ниже, чем год назад.

Наиболее популярный тур - "Малое Золотое кольцо" по маршруту Москва - Боголюбово - Суздаль - Кострома - Ярославль. Примерно треть клиентов планирует выезд 31 декабря для встречи Нового года в Костроме, Рыбинске, Переславле-Залесском или Ярославле. Такие поездки обычно рассчитаны на две ночи. Вторая волна заездов приходится на 2-4 января, когда продолжительность отдыха увеличивается до трех-четырех ночей.

В "Мультитуре" отмечают снижение продаж на 5-7%, при этом туры с заездами 3-4 января продаются лучше, чем на саму новогоднюю дату. Продолжительность поездок сократилась с пяти-шести до трех-четырех дней.

"Туристы, чтобы сэкономить, все чаще выбирают более короткие поездки и туры с менее насыщенной программой - всего одна-две экскурсии в день. Зачастую им просто хочется иметь больше свободного времени для самостоятельного изучения локаций", - сказала заместитель генерального директора по турпродукту "Мультитура" Евгения Кизей.

Стоимость трехдневных новогодних туров у оператора начинается от 29,6 тысячи рублей на человека.

В "Алеане" спрос сохраняется на прошлогоднем уровне. На Золотое кольцо приходится 15% всех бронирований экскурсионных туров компании по России, сообщила заместитель гендиректора туроператора Оксана Булах. Один из самых популярных городов у семей с детьми - Кострома.

"На Кострому приходится около 20% бронирований от всех экскурсионных туров по Золотому кольцу. Семьи с детьми привлекают программы с посещением "Терема Снегурочки", Лавровской фабрики Мороза-Мастера, музея "Лес-чудодей" и Сумароковской лосиной фермы", - отметила она.

Кроме того, растет интерес к турам в Рыбинск. По бронированиям городских отелей лидируют Ярославль и Кострома.