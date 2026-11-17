Опаздывавшие поезда в Крым прибыли на станцию назначения

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, опаздывавшие из-за действовавшего ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) во вторник.

"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в канале компании в Max.

Поезда на вторник и последующие дни планируется отправлять по расписанию, подчеркнули в ГСЭ. Как сообщалось, утром 17 ноября в направлении Крыма задерживались четыре поезда.

В 23:54 понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. В ночь на вторник глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что мост был вновь атакован. Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров. Крымский мост подвергся атаке и в ночь на понедельник.

Движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту было возобновлено около 13:00 вторника. В Минтрансе РФ сообщили, что движение осуществляется по одному пути, на втором ведутся восстановительные работы. Ближе к 15:00 возобновили движение и пригородных поездов по мосту.