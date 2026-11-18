Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне успел кратко пообщаться с несколькими лидерами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций АТЭС успел "перекинуться парой слов" со многими лидерами, заявил журналистам его помощник Юрий Ушаков.

"Да, еще было несколько человек (с которыми Путин пообщался на приеме). Точно был индонезийский лидер, несколько человек тоже подходили, но я сейчас, не могу сказать (кто именно). Несколько человек", - сказал он.

"Нашего лидера обступила большая толпа лидеров. Он со многими успел перекинуться (парой слов), что-то сказать, о чем-то договориться в контексте того, что завтра еще полный рабочий день, - отметил он. - Тоже надо учитывать такого рода контакты - быстрые, полезные".