Встреча Путина и Трампа планируется после пленарного заседания саммита АТЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется в четверг после пленарного заседания саммита АТЭС, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Завтра мы планируем двустороннюю встречу. Готовимся к ней и надеемся, что она будет полезной и содержательной", - сказал он.

На вопрос, когда именно можно ожидать встречу, он ответил: "После завершения пленарного заседания. Примерно так".

Ушаков не стал раскрывать деталей, кто будет присутствовать на встрече от делегаций, отметив, что "там будет несколько человек, которые будут участвовать".

На приеме в честь лидеров АТЭС 18 ноября президентам России и США пообщаться не удалось, они обменялись лишь несколькими фразами, сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину отметив, что это он лично видел.

При встрече два президента тоже сказали друг другу несколько слов. "Сидели они не рядом за столом, так что за столом переговорить друг с другом не удалось", - добавил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что завтра еще целый рабочий день. "То же самое будет пленарное заседание, в ходе которого всегда можно найти момент, чтобы друг с другом переговорить", - сказал Ушаков.