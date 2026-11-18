В Белгородской области в результате последних атак есть погибший и пострадавший

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак есть погибший, пострадавший и повреждения, сообщил оперштаб региона.

В селе Грузское Борисовского округа мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве и погиб на месте.

У хутора Красиво на автодороге в результате атаки FPV-дрона женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Лечиться она будет амбулаторно.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект и повредил крышу. Еще один БПЛА повредил автомобиль.

В Шебекине в результате детонации беспилотника повреждено остекление двух многоквартирных домов. В селе Вознесеновка Шебекинского округа из-за падения дрона повреждена кровля хозпостройки.