Минобороны сообщило об ударах по подстанциям в Одесской области и Сумах и по сухогрузу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по электроподстанциям в Одесской области и в Сумах, заявили в Минобороны.

"В результате удара в Одесской области поражены: электроподстанции ПС-110 "Каролино" в населенном пункте Каролино-Бугаз и ПС-110 в населенном пункте Белгород-Днестровский, осуществляющие распределение электроэнергии для обеспечения функционирования портовой инфраструктуры и логистических центров на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также поражена электроподстанция ПС-330 "Сумы Северная" в городе Сумы, которая распределяла электроэнергию для обеспечения функционирования предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в Сумской области.

Кроме того, был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для украинских войск, продолжили в министерстве.

В порту Черноморска, по данным ведомства, поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.