Свыше 12 тысяч участников СВО получили высокотехнологичную медпомощь в 2026 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 12 тысяч участников СВО получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2026 году, а укомплектованность медслужбы в зоне спецоперации составляет не менее 96%, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Высокотехнологичная помощь оказывается более чем по 15 профилям. В 2026 году ее получили свыше 12 тыс. военнослужащих, а 16% таких операций провели по месту жительства. В 2027 году этот показатель планируется увеличить до 20%. В результате удалось повысить качество помощи на всех этапах, сократить сроки лечения и снизить число летальных исходов", - сказала Цивилева в интервью "Известиям".

"Сейчас общая укомплектованность медицинской службы в зоне проведения СВО поддерживается на уровне не ниже 96%", - сказала замминистра.

Она сообщила, что за время проведения СВО в военные госпитали закуплено и поставлено более 41 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму свыше 24 млрд рублей.

Цивилева также отметила, что к работе в зоне спецоперации привлекаются специалисты гражданской системы здравоохранения. "Сформированы 10 медицинских добровольческих отрядов при окружных и флотских госпиталях, которые предназначены для работы непосредственно в зоне СВО", - сказала она.

По словам замминистра, 95% раненных военнослужащих прошли медицинскую и медико-психологическую реабилитацию. "Она включает восстановление двигательных функций, профилактику осложнений и помощь в преодолении посттравматических стрессовых расстройств и тревожных состояний", - добавила Цивилева.