Жительница Забайкалья получила 24 года колонии за подрыв ж/д путей близ Читы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии жительницу Забайкалья, признав ее виновной в подрыве железнодорожных путей в окрестностях Читы по заданию украинской разведки, сообщил ЦОС ФСБ. Она признана виновной в причастности к диверсионно-террористической деятельности и госизмене.

По данным спецслужбы, гражданка России 1974 года рождения через "Telegram инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб".

"В августе 2025 года по предоставленным противником инструкциям она изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, на личном автомобиле доставила его в Забайкальский край, заложила на железнодорожных путях недалеко от города Читы и дистанционно привела в действие, - заявили в ЦОС. - Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору, за что получила денежное вознаграждение".

В ЦОС отметили, что женщина была установлена и задержана, в отношении нее возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК (диверсия), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 УК (государственная измена), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов).

"В ходе следственных действий вина фигурантки полностью доказана. Решением суда она признана виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей", - заявили в ФСБ.