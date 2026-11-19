Ушаков сообщил о знакомстве с новым руководителем администрации президента США

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ему удалось познакомиться с новым руководителем администрации президента США Стивеном Миллером.

"Мы познакомились с новым руководителем администрации, господином Миллером. Он там присутствовал", - сказал Ушаков ИС "Вести".

На вопрос о том, какое впечатление он произвел на него, Ушаков отметил: "Я не могу сказать по первому контакту (...) Раз Трамп его выбрал, наверное, это человек, подходящий для выполнения задач в ближайшие два года".