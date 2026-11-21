Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения вследствие украинской атаки в Брянской области, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

" В д. Подлесные Новоселки Севского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован. В с. Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь", - написал он в своем Мах-канале в субботу утром.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО МО РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 133 БпЛА самолетного типа", - добавил глава региона.