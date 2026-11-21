ВСУ 72 раза за сутки атаковали Белгородскую область, один человек погиб

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 72 атаках с украинской стороны на регион за минувшие сутки, есть погибший и пять пострадавших.

По его информации, удары пришлись по 10 округам, включая Белгород. ВСУ произвели 10 артиллерийских обстрелов и семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 91 беспилотник.

"За минувшие сутки (...) ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал губернатор в своем канале в Max.

В результате атак погибли мирная жительница в Шебекинском округе и мужчина, получивший тяжелые травмы там же 11 ноября. Пострадали пять мирных жителей, двое продолжают лечение в стационаре, уточнил Шуваев.