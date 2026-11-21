Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" ведут активные наступательные действия, наносят удары по ВСУ в ДНР, группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны и наносит поражение в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных наступательных действий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары нанесены по 10 бригадам и одному полку ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили: свыше 335 военных, девять боевых бронемашин, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что группировка за сутки нанесла удары по четырем бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: до 205 военнослужащих и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение одному полку и восьми украинским бригадам в Сумской и Харьковской областях, сказали военные.

"Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы, а также станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении.

По данным министерства, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по пяти бригадам и погранотряду погранслужбы Украины в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: до 200 военных, боевая бронемашина, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 32 автомобиля и артиллерийское орудие", - сообщили военные.

По данным Минобороны, группировка войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесла удары по двум бригадам и полку ВСУ в Запорожской области, потери украинских подразделений в течение суток составили: до 20 военных и 13 автомобилей.