Военными РФ нанесены удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам Украины, военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, заявило министерство.

"Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, военным аэродромам", - сообщило Минобороны.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 148 районах.