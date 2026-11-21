Три человека стали жертвами ДТП в Омской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля и большегруза в Саргатском районе Омской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.

ДТП с участием легкового автомобиля Kia Rio и грузовика Mercedes произошло в районе 542-го км дороги Тюмень - Омск.

Погибли водитель Kia Rio, мужчина 1981 г.р., его 38-летняя супруга и 5-летний сын. Второй ребенок 13-летний мальчик с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются сотрудниками полиции, ход проверки прокуратура взяла на свой контроль.