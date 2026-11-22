ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Четыре муниципалитета в Белгородской области подверглись атакам ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.

В Белгородском округе в результате атак беспилотников повреждения получили частные дома, линия электропередачи, автотранспорт и предприятие, говорится в сообщении.

Кроме того, в Грайворонском округе дрон ударил по территории объекта инфраструктуры - повреждена газовая труба. В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры. В селе Борки Валуйского округа из-за детонации беспилотника поврежден социальный объект.