Школы Якутска перешли на "удаленку" из-за повреждения магистрального водопровода

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Школьников Якутска в понедельник перевели на дистанционное обучение из-за проблем с водоснабжением, сообщает управление образования города.

"23 ноября школы и учреждения дополнительного образования будут переведены на дистанционный формат обучения в связи с повреждением магистрального водопровода", - говорится в сообщении.

Авария на магистральном водопроводе произошла в воскресенье в районе улицы 50 лет Советской Армии.

По информации пресс-службы городской администрации, из-за разрыва трубы временно ограничили подачу воды в трех многоквартирных домах и частном секторе. "Для сохранения водоснабжения город перевели на временную схему, направив поток в обход места разрыва. Это привело к обратному движению воды и ее загрязнению", - уточняется в сообщении.

При этом ситуация с отоплением в городе стабильна, все котельные обеспечены теплом и подпиткой.