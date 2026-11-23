Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 60 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Южная" группировка войск в течение суток уничтожили более 60 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Совместными усилиями подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки были уничтожены более 60 пунктов управления вражескими беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, расчеты беспилотных систем 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки в ходе боевой работы уничтожили девять пунктов управления беспилотниками ВСУ в границах Славянско-Краматорской агломерации.