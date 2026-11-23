Аэропорт Перми вернулся к штатной работе
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Пермь" (Большое Савино) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Мах.
Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
В понедельник в регионе вводился режим "Беспилотная опасность".
По данным губернатора Дмитрия Махонина, во время атаки БПЛА один из промышленных объектов региона получил повреждения, пострадавших нет.