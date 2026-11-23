Аэропорт Перми вернулся к штатной работе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация.

"Аэропорт "Пермь" (Большое Савино) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Мах.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник в регионе вводился режим "Беспилотная опасность".

По данным губернатора Дмитрия Махонина, во время атаки БПЛА один из промышленных объектов региона получил повреждения, пострадавших нет.