Пожар на складе в Приморье ликвидировали спустя почти 12 часов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Потушен крупный пожар на складе в городе Находка Приморского края, жертв и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

"В 12:02 (05:02 по Москве - ИФ) пожар полностью ликвидирован на площади около 2,3 тыс. кв. метров. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 00:26 (17:26 по московскому времени в воскресенье). На момент прибытия пожарных огонь охватил крышу здания. Позже огонь перекинулся на крышу рядом стоящего супермаркета, произошло ее частичное обрушение.

В борьбе с огнем задействовали девять единиц пожарной техники и 35 человек личного состава.