Пассажирское ж/д сообщение Китай-Монголия-Россия запустят 25 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирское железнодорожное сообщение Китай-Монголия-Россия будет запущено 25 ноября, сообщает China State Railway Group.

Поезд в прямом и обратном направлениях будет курсировать один раз в неделю. Он будет следовать из Пекина через Улан-Батор в Иркутск.

Протяженность маршрута составляет 2666 километров, время в пути - 55 часов.

Состав состоит из вагонов типа 25G, оснащенных системой кондиционирования. Он включает плацкартные вагоны, купе повышенной комфортности, вагон-электростанцию и вагон-ресторан.

Запуск нового маршрута окажет дальнейшее содействие передвижению людей, торгово-экономическому сотрудничеству и культурно-гуманитарным обменам между тремя странами, говорится в сообщении China Railway, которое приводит агентство Синьхуа.

Популярность Китая среди иностранных туристов продолжает расти, чему способствует, в том числе, расширение политики безвизового режима. В третьем квартале число безвизовых въездов в страну выросло на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 9 млн.

Действие одностороннего режима безвизового въезда, по данным на сентябрь, распространялось на граждан 50 стран. Данная политика позволяет иностранным гражданам, соответствующим установленным требованиям, оставаться на территории КНР до 30 дней.