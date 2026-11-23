Россиян призвали соблюдать правила вывоза животных из Индонезии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Индонезии призвало соотечественников соблюдать таможенные правила при перевозке животных через границу страны.

"Индонезийскими правоохранительными органами продолжают фиксироваться попытки контрабандного вывоза из страны живых представителей фауны. В этой связи посольство вновь призывает граждан России строго придерживаться действующих здесь таможенных норм, запрещающих провоз животных через государственную границу Индонезии без предварительного декларирования и согласования с местными карантинными ведомствами", - заявили дипломаты.

Ранее индонезийские власти неоднократно сообщали о задержании иностранцев, в том числе россиян, при попытках вывезти животных в багаже. В январе 2026 года 46-летний россиянин был задержан при попытке вывезти через аэропорт Джакарты Сукарно-Хатта 202 рептилии без разрешительных документов. Среди животных были питоны и игуаны, восемь игуан погибли. В апреле Министерство лесного хозяйства сообщило о передаче подозреваемого и материалов дела прокуратуре.

В апреле в том же аэропорту таможенники пресекли попытку вывоза в багаже 103 рептилий, которых обнаружили в чемоданах граждан Нидерландов и Литвы. Иностранцы объявлены в розыск.

В июле в аэропорту Джакарты задержали 25-летнего гражданина Южной Кореи, вылетавшего в Сеул. В его чемодане среди одежды обнаружили восемь живых варанов, упакованных в тканевые мешки, без необходимых карантинных документов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 2 млрд индонезийских рупий (около 9 млн рублей).