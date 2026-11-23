Жителей Белгорода предупредили об опасных для здоровья купюрах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Белгороде в разных районах были случаи обнаружения подозрительных купюр, которые могут содержать следы опасных химических веществ, сообщила мэрия города.

"Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ - контакт с ними способен навредить здоровью", - предупредили чиновники и призвали не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам.



"Напоминаем простые, но жизненно важные правила безопасности: если вы заметили забытую или бесхозную вещь – будь то в автобусе, магазине, подъезде или просто на тротуаре – ни в коем случае не трогайте ее! Это касается не только купюр, кошельков и карт, но и пакетов, коробок, игрушек, бутылок, телефонов, пауэрбанков, конфет и любых других предметов. Даже самая безобидная на вид вещь может оказаться опасной – её могли оставить намеренно", - сказано в сообщении.