Жительница Ставрополья стала фигурантом уголовного дела из-за покупки мотоцикла

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае возбудили первое в регионе уголовное дело в отношении матери, купившей ребенку мотоцикл, сообщила прокуратура края.

"Жительница села Новоселицкого купила своему 14-летнему сыну мотоцикл, не предназначенный для использования на дорогах общего пользования. При этом фигурантка знала, что ее ребенок не имеет водительского удостоверения и навыков вождения, а техника не поставлена на учет в ГИБДД", - говорится в сообщении.

В апреле подросток не справился с управлением, и его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП он получил легкие травмы.

По факту в отношении матери подростка возбудили дело по ч. 1 ст. 151.2 УК (склонение и иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем предложений, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).