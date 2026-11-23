Лидер "Справедливой России" Миронов вышел на работу в Госдуму

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник впервые после вынужденного отсутствия вышел на работу в Госдуму, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

"Сергей Михайлович сегодня работает непосредственно в Госдуме", - сказал собеседник агентства.

Там подчеркнули, что рабочую деятельность Миронов и не прекращал, несмотря на лечение, однако теперь ситуация позволяет ему присутствовать непосредственно на рабочем месте.

В частности, в понедельник Миронов примет лично участие в конференции "Россия в период кризиса европейской безопасности", которая пройдет в Госдуме.

В начале сентября Миронов сообщил, что после небольшой травмы, полученной в поездке в Алтайский край, попал в больницу. Вместе с тем первый заместитель председателя "Справедливой России" Александр Бабаков сообщил, что Миронов продолжает активно участвовать в работе партии. В частности, по видеосвязи он принимал участие в первом после выборов в Госдуму девятого созыва заседании фракции.