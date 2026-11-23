Предметных обсуждений по "Силе Байкала" на переговорах лидеров РФ и Китая не было

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Тема газопровода "Сила Байкала" в предметном плане не обсуждалась в ходе переговоров на высшем уровне между Россией и Китаем в Шэньчжэне, она обсуждается на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В предметном плане он (газопровод - ИФ) не обсуждался. Здесь обсуждения ведутся на рабочем экспертном уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "тема сотрудничества в сфере энергетики постоянно фигурирует на повестке дня российско-китайских отношений".

"По понятным причинам это сотрудничество, эта область нашего сотрудничества сейчас скорее относится к сфере чувствительных областей. Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия", - сказал Песков.

"Сила Байкала" - это проект трубопровода для поставок газа с месторождений Западной Сибири, он должен пройти через Монголию в Китай.

Как сообщалось, в 2025 году "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода в Китай, включая транзитный трубопровод через Монголию "Союз - Восток", мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире.

Недавно было объявлено, что проект меняет название с "Сила Сибири 2" на "Сила Байкала". Комментируя это решение, вице-премьер РФ Александр Новак отметил: "Наверное, важно подчеркнуть, в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут, а маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал. Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия, потому, что есть "Сила Сибири", есть "Сила Байкала".