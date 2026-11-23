Ученые ожидают пика геомагнитного возмущения на Земле вечером в понедельник

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Геомагнитное возмущение на Земле достигнет своего пика вечером в понедельник после прихода выброшенной Солнцем плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"23 ноября (понедельник) - возмущения от прихода к Земле слабого выброса плазмы, покинувшего Солнце еще 19 ноября. Возмущения ожидаются короткие (от 3 до 6 часов) с пиком около 18 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, также ожидается двухдневное возмущение магнитосферы 27 и 28 ноября из-за воздействия на Землю корональной дыры среднего размера.

"Дыра уже хорошо видна на поступающих снимках Солнца. На данный момент она не оказывает влияния на Землю, но из-за вращения Солнца во второй половине недели начнет цеплять планету", - отметили ученые.

В лаборатории заявили, что на неделе прогнозируется слабая вспышечная активность. "На момент начала недели вспышки на Солнце полностью отсутствуют", - сказано в сообщении.