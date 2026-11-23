Штрафы за затирание символов в геральдике рекомендованы к I чтению

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении депутатский законопроект № 1164419-8 о введении ответственности за незаконное использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения.

С 31 июля 2025 года вступил в силу запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы, без данных символов, в том числе в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на этот запрет, использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, объектов религиозного назначения без религиозных символов при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в интернете продолжается.

В этой связи авторами поправок предложили дополнить статью 5.26 КоАП новой частью 2(1), устанавливающей административную ответственность за указанные правонарушения. Предусматриваются штрафы для граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов; для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Рассмотрение указанных административных дел предлагается закрепить за судами, а составление протоколов - за сотрудниками прокуратуры.

Также законопроект предлагает установить годичный срок привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере свободы совести и вероисповедания.