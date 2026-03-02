Поиск

В Думу внесен проект об ответственности за намеренное "затирание" религиозных символов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила о внесении законопроекта, предусматривающего административную ответственность за намеренное "затирание" религиозных символов.

"Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту нашей веры и ценностей", - написала Кузнецова в своем телеграм-канале в понедельник.

Она отметила, что в июле прошлого года вступил в силу закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях.

"И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП. Административная ответственность устанавливается за намеренное "затирание" религиозных символов как для юридических, так и для физических лиц", - сообщила вице-спикер.

По ее словам, инициативу "поддержали представители всех фракций, коллеги из правительства, Генеральной прокуратуры".

"Мы последовательно защищаем традиционные ценности, религию. За все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, только в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок", - написала Кузнецова.

