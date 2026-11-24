Открытое горение на месте взрыва газа в доме на Алтае ликвидировано

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва газа в жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

Между тем, МЧС РФ информирует о том, что на месте происшествия в Кулунде идет наращивание группировки. Всего в работе задействовано от МЧС России 89 человек, 19 единиц техники. В их числе - аэромобильная группировка и оперативная группа Главного управления.

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек. Пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. метров.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).