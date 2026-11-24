На отбуксированном в Петербург сухогрузе "Спарта II" продолжаются аварийные работы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Морспасслужба оценит техническое состояние пострадавшего от атаки БПЛА в нейтральных водах Финского залива сухогруза "Спарта II", сообщил федеральный Минтранс.

Сухогруз был атакован 21 ноября по пути в Калининград. 23 ноября судно прибыло в Петербург, туда же вернулся эвакуированный с сухогруза экипаж. Буксировку "Спарты II" завершило многофункциональное аварийно-спасательное судно (МФАСС) "Мурман".

"Ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт МФАСС "Спасатель Карев". С двух спасательных судов на протяжении всего перехода непрерывно охлаждали конструкции аварийного сухогруза, чтобы предотвратить повторное возгорание", - сообщил Минтранс.

На рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. Первоочередной задачей спасателей Минтранс назвал окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза.

После этого специалисты Морспасслужбы приступят к обследованию корпуса судна, включая водолазный осмотр, для выявления возможных повреждений и оценки его технического состояния. "Аварийно-спасательные работы продолжаются", - резюмирует Минтранс.