В Кремле обеспокоены расширением террористической активности в районе Балтики

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены опасной тенденцией по расширению террористической активности в Балтике после атаки на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе.

"Действительно очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Также все прибрежные страны испытывают наверняка обеспокоенность в этой связи".

"Это очень опасно. Это, конечно, ведет к нагнетанию напряженности в регионе", - добавил он.

"Здесь, конечно, хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики", - сказал Песков.