Бывшему ректору ПсковГУ Ильиной предъявлено новое обвинение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывшему ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной предъявлено новое обвинение - в превышении должностных полномочий из корыстного интереса (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК), сообщила областная прокуратура.

Следствие установило, что Ильина с марта по август 2022 года, занимая должность ректора университета, незаконно получила от подчиненного 370 тысяч рублей. Прокуратура намерена добиваться осуждения Ильиной по этому эпизоду, который не вошел в предыдущий приговор. Дело направлено в суд.

В октябре Псковский городской суд приговорил Ильину к 6,5 годам колонии по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.