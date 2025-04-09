Ректор Псковского госуниверситета Ильина арестована по делу о мошенничестве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Судья Псковского городского суда Надежда Прокофьева арестовал по 7 июня ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о мошенничестве.

Адвокат ректора просила о домашнем аресте для Ильиной.

Ходатайства о мере пресечения суд рассматривал в закрытом режиме, оно длилось около 5 часов.

Ильину задержали 8 апреля по подозрению в реализации мошеннической схемы по присвоению бюджетных средств путем начисления сотрудникам вуза якобы повышенной зарплаты. По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. Кроме того, за время работы в вузе Ильина приобрела две квартиры в Москве общей стоимостью 40 млн рублей.

Ильиной вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Доктор биологических наук, профессор Ильина занимает должность ректора ФГБОУ ВО "Псковский государственной университет" с июня 2020 года.